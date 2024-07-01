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Политика ,  
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Экс-фронтмен «Тараканов» заявил, что не будет маркировать себя иноагентом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывший фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин заявил, что не знает причину, по которой его внесли в реестр иноагентов, сообщил он РБК.

«Знаю только, что точно не на основании иностранного финансирования, поскольку у меня такового нет», — рассказал артист.

Спирин отметил, что узнал о включении в реестр из СМИ. Он добавил, что не будет маркировать свои материалы, а также планирует обжаловать решение Минюста в установленный законом срок.

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Спирина внесли в реестр иноагентов 28 июня. В министерстве тогда заявили, что он высказывался против военной операции и распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее вооруженных сил, выступал на площадках иноагентов и иностранных СМИ.

Спирин в 2022 году решил распустить основанных в 1991 году «Тараканов», он рассказывал, что еще в 2021-м панк-рок-группа столкнулась с отменой концертов.

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новости Минюст реестр иностранных агентов Тараканы
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