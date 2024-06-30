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Выборы президента США ,  
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Жена Байдена рассказала, как он объяснил произошедшее на дебатах

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Выборы президента США
Байден признался, что не понимает, что произошло на дебатах с Трампом, но у республиканца тоже был «не самый лучший вечер». Доноры демократов выразили беспокойство его шансами на второй срок
Джилл и Джо Байдены
Джилл и Джо Байдены (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Джо Байден нехорошо себя чувствовал во время дебатов с Дональдом Трампом, рассказала его супруга Джилл на мероприятии по сбору средств в Гринвич-Виллидж, передает Bloomberg.

«После вчерашних дебатов он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо». И я сказала: «Послушай, Джо, мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом», — добавила она.

Сам Байден признал в выступлении перед спонсорами, что понимает беспокойство в лагере демократов относительно дебатов. «У меня был не самый лучший вечер. Суть в том, что у меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже», — подчеркнул президент. Он пообещал, что демократы победят на выборах президента.

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Дебаты прошли в ночь на 28 июня, две трети телезрителей назвали победителем Трампа, за Байдена высказалась только треть респондентов. Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу.

Собеседник Financial Times предположил, что еще хуже ситуация могла стать, только если бы Байден упал со сцены. Доноры Демократической партии пытались связаться с Джилл Байден, чтобы та уговорила мужа не баллотироваться, выяснила New York Times.

Бывший президент Барак Обама и вице-президент Камала Харрис поддержали Байдена. Американцам все еще предстоит выбрать между «между тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе», написал Обама. По мнению Харрис, большее значение имеют достижения президента, а не то, как он разговаривает.

«Кто бы ни готовил президента Байдена, он не объяснил ему, что ему нужно быть начеку и смотреть прямо в объектив камеры, [поэтому] он выглядел очень рассеянным», — объяснил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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