Байден после провальных дебатов собрал $33 млн поддержки

Штаб демократа после неудачных дебатов собрал $33 млн как от обычных американцев, так и крупных доноров, никто из последних отказываться от поддержки не стал. CNN сообщал о расколе доноров на три группы по вопросу замены Байдена

Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Некоторые из крупнейших доноров Демократической партии заверили штаб президента Джо Байдена в поддержке и отсутствии желания даже рассматривать кандидатуры альтернативных кандидатов, пишет Wall Street Journal.

Байден выступил перед спонсорами на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. Изначально посетить встречу планировали 80–100 человек, но пришли больше 200, что «превзошло все цели кампании по сбору средств на каждом уровне доноров», оценил организатор, инвестор Барри Розенштейн.

«Доноры не оставят Байдена», — сказал финансист Энтони Скарамуччи.

Штабу Байдена неизвестно о наличии спонсоров, отказавшихся от поддержки демократа, выяснил Bloomberg.

CNN сообщал, что огромное количество состоятельных спонсоров Байдена раскололось на три фракции: первая группа считает заведомо провальной кампанию давления на президента для выхода из гонки, вторая призывает к тщательному изучению дебатов и принятию важных решений только после этого анализа, но третья — имеющаяся наименьшее влияние на президента — активно призывает демократов не терять время и начать поиск другого выдвиженца. Тем временем потенциальные кандидаты на эту роль один за другим заверили Байдена, что поддерживают его.

Со дня дебатов кампания Байдена получила от спонсоров свыше $33 млн, в том числе $26 млн от обычных избирателей.

В мае Трамп второй месяц подряд собрал больше денег, чем Байден. Всплеск пожертвований последовал за признанием его виновности судом присяжных по 34 пунктам обвинения, дело касалось фальсификации деловой документации для сокрытия выплат за молчание порноактрисе Сторми Дениелс. Трамп свою вину отрицает.

Дебаты основных кандидатов прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало панику в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Доноры обменивались с консультантами вопросами о возможности «что-то предпринять» и недоуменными сообщениями «wtf».

Байден признался своей жене Джилл, что не понимает, как так вышло, и чувствовал себя на дебатах нехорошо. Вместе с тем он выразил уверенность в способности победить.

Как выяснил CBS, почти три из четырех американцев (72%) от обеих партий не считают состояние Байдена годящимся для исполнения обязанностей президента, по поводу Трампа такое же мнение выразила половина опрошенных избирателей. Опрос среди исключительно демократов показал, что 54% хотят выдвижения Байдена, за месяц их доля снизилась на 10%.