Губернатор Гусев: во время режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека

Губернатор сообщил о раненых во время режима КТО в Воронежской области

Фото: Никита Попов / РБК

За время действия режима контртеррористической операции (КТО) в Воронежской области четыре человека получили легкий вред здоровью, им выплатят по 100 тыс. руб., сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению Воронежской области за время действия режима КТО. Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик. Также легкий вред здоровью получили 4 жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей», — написал он.

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