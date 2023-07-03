CBS сообщил о гибели ветерана морской пехоты США при ударе по Краматорску

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи приехал на Украину 15 месяцев назад, он воевал в составе Интернационального легиона

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При ударе по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его семью. Внимание на сюжет обратило издание Страна.ua.

Российское Минобороны в этот день заявило, что поразило в городе пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, в результате удара по «пункту дислокации ВСУ» погибли два генерала, до 50 офицеров и до 20 «иностранных наемников» и военных советников.

Власти Украины сообщали, что 27 июня Краматорск подвергся ракетной атаке, удар пришелся на пиццерию; также были повреждены жилые дома, кафе, магазины. По последним данным, погибли 12 человек, более 60 пострадали. Среди раненых были трое граждан Колумбии, Богота решила выразить Москве протест.

Как передает CBS, Ян Фрэнк Торторичи ужинал в кафе, когда здание пиццерии было атаковано. По данным телеканала, американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, он участвовал в военных действиях на стороне Киева в составе Интернационального легиона. О его создании президент Украины Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала российской военной операции. Российские власти считают участников Интернационального легиона наемниками.

В Кремле, комментируя произошедшее в Краматорске, заявили, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. «Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом же заявляет Минобороны.