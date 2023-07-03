CBS сообщил о гибели ветерана морской пехоты США при ударе по Краматорску

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Нефтепродукты попали в реку в Коми из-за неисправности трубопровода Общество, 01:12
Как выплаты дивидендов в России иностранным компаниям упали в три раза Экономика, 01:00
Король зулусов попал в больницу с подозрением на отравление Политика, 00:52
Рогов сообщил подробности штурма ВСУ близ Работино Политика, 00:47
CBS сообщил о гибели ветерана морской пехоты США при ударе по Краматорску Политика, 00:45
Дебют Загитовой в фехтовании. Какие виды спорта пробовали фигуристки Спорт, 00:26
Россияне стали рекордно много работать Экономика, 00:25
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Шереметьево второй раз за неделю произошел сбой в отправке багажа Общество, 00:15
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным Политика, 00:01
Украина победила Францию и второй раз вышла в полуфинал молодежного Евро Спорт, 00:00
Шольц назвал Украину самостоятельным государством во времена СССР Политика, 02 июл, 23:46
Житель Кабардино-Балкарии поджег несколько экземпляров Корана Общество, 02 июл, 23:34
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 02 июл, 23:29
Военная операция на Украине ,  
0 

CBS сообщил о гибели ветерана морской пехоты США при ударе по Краматорску

CBS: при ударе по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США
Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи приехал на Украину 15 месяцев назад, он воевал в составе Интернационального легиона
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При ударе по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его семью. Внимание на сюжет обратило издание Страна.ua.

Российское Минобороны в этот день заявило, что поразило в городе пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, в результате удара по «пункту дислокации ВСУ» погибли два генерала, до 50 офицеров и до 20 «иностранных наемников» и военных советников.

Власти Украины сообщали, что 27 июня Краматорск подвергся ракетной атаке, удар пришелся на пиццерию; также были повреждены жилые дома, кафе, магазины. По последним данным, погибли 12 человек, более 60 пострадали. Среди раненых были трое граждан Колумбии, Богота решила выразить Москве протест.

Как передает CBS, Ян Фрэнк Торторичи ужинал в кафе, когда здание пиццерии было атаковано. По данным телеканала, американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, он участвовал в военных действиях на стороне Киева  в составе Интернационального легиона. О его создании президент Украины Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала российской военной операции. Российские власти считают участников Интернационального легиона наемниками.

В Кремле, комментируя произошедшее в Краматорске, заявили, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. «Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом же заявляет Минобороны.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краматорск морская пехота США Военная операция на Украине
Материалы по теме
Колумбия выразит протест России из-за раненных при ударе по Краматорску
Политика
Киев сообщил о погибших после попадания ракеты в пиццерию в Краматорске
Политика
Минобороны отчиталось об ударе по командному пункту в Краматорске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter