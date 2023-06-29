Колумбия выразит протест России из-за раненных при ударе по Краматорску трех колумбийцев, заявил президент республики Густаво Петро в своем Twitter.

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем в целости и сохранности возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины», — написал он.

В публикации Петро называет пострадавших «тремя беззащитными гражданами Колумбии» и обвиняет Россию в «нарушении правил войны».

Портал Infobae передавал, что под удар попали бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений, однако сопровождавшая их украинская писательница Виктория Амелина получила травму голову и находится в критическом состоянии, сообщал УНИАН.

Украинские власти сообщили об ударе по Краматорску 27 июня. Глава областной администрации Павел Кирилленко рассказывал, что среди пострадавших — трое иностранцев. По последним данным МВД Украины, погибли 11 человек, пострадали 56.

На следующий день российское Минобороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В Кремле, комментируя удар по городу, заявили, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. «Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на сообщения украинских властей о гибели гражданских в результате удара по городу.

Посольство России в Колумбии выразило сожаление в связи с ранением колумбийских граждан. Дипмиссия в сообщении в Twitter назвала их поездку «безрассудной». «На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел, не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. <...> Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», — говорится в сообщении.