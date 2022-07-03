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Военная операция на Украине ,  
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Клишас призвал к «сокрушительному военному ответу» на ЧП в Белгороде

По мнению сенатора, в противном случае удары по российской территории не прекратятся. Ночью при ЧП в Белгородской области погибли три человека, Клишас назвал случившееся «прямым актом агрессии со стороны Украины»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Если Россия не даст «сокрушительного военного ответа» на ночные происшествия в Белгороде и Курске, удары по территории страны и гибель ее граждан будут продолжаться, заявил в Telegram сенатор Андрей Клишас.

Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде он назвал «прямым актом агрессии со стороны Украины». «Я признаю такую логику, что нас провоцируют и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости России», — отметил он. Но, по мнению сенатора, «намного хуже» будет, если Запад истолкует отсутствие жесткости как проявление слабости со стороны России.

Губернатор Белгородской области ранее сообщил, что в Белгороде ночью, предположительно, сработала система ПВО, прозвучала «серия громких звуков», а в одном из частных домов начался пожар. Всего в результате были частично разрушены около 50 домов, в том числе 11 многоквартирных, погибли три человека, четверо пострадали.

Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате «атаки противника» и, в свою очередь, рассказал, что на подлете к Курску средства ПВО ночью сбили два украинских разведывательных беспилотника «Стриж». Никто не пострадал.

Губернатор ответил на вопрос, как жителям Белгорода спать спокойно
Политика

После того как Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию, власти приграничных российских регионов не раз сообщали об атаках. В Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в нескольких районах Крыма действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а местным жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей и всегда иметь при себе удостоверение личности.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в конце мая предупреждал, что, если российские города подвергнутся атаке, российские вооруженные силы могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия этих «преступных решений».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Андрей Клишас Украина Белгород Курск
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