МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России

Повышение уровня радиации над территориями Скандинавии и у северных границ России может быть связано с работами на ядерном реакторе, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании», — говорится в сообщении.

В агентстве пояснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ. «Географическое происхождение выброса еще не определено», — уточнили в МАГАТЭ.

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