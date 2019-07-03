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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17
Во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке состоялся секретный разговор между президентом России и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам последнего, они обсуждали сбитый «Буком» рейс MH17
Марк Рютте (Фото: Geoffroy Van Der Hasselt / Reuters)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время саммита G20 в Осаке обсуждал с президентом России Владимиром Путиным гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом Рютте рассказал RTL Nieuw.

«Я говорил с президентом Путиным о MH17», — сказал он.

По его словам, для Нидерландов, как и для многих других стран мира, это все еще «открытая рана», поэтому он готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему с президентом России. «Мы говорили об этом, и при случае я буду вновь обсуждать эту тему», — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Сообщить журналистам какие-либо детали переговоров с Путиным Рютте отказался. «Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы», — пояснил он.

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Премьер-министр Нидерландов также отказался раскрыть, что ему говорил президент России. «Я никогда не скажу, что он отвечал, из-за соображений конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно говорить от имени моего собеседника», — заявил Рютте.

Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Объединенная следственная группа (JIT) считает, что малайзийский лайнер был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Подозреваемыми в гибели 298 человек, находившихся на борту самолета, следователи назвали трех россиян и украинца: Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Все они будут объявлены в международный розыск. Россия свою причастность к происшествию отрицает.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Владимир Путин, комментируя итоги расследования JIT, заявил, что у Москвы есть собственная версия произошедшего.

По его словам, эксперты пренебрегают данными, полученными от российской стороны, а в итоге в расследовании много вопросов, на которые никто не отвечает. «На Западе просто назначили виновного», — сказал Путин, подчеркнув, что Россию не устраивают выводы международного следствия по MH17.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также выражал недовольство работой Объединенной следственной группы (JIT). По его словам, промежуточные итоги расследования гибели малайзийского Boeing стали «политическим заговором» против России.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин, MH17
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