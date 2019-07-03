Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17

Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17

Во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке состоялся секретный разговор между президентом России и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам последнего, они обсуждали сбитый «Буком» рейс MH17

Марк Рютте (Фото: Geoffroy Van Der Hasselt / Reuters)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время саммита G20 в Осаке обсуждал с президентом России Владимиром Путиным гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом Рютте рассказал RTL Nieuw.

«Я говорил с президентом Путиным о MH17», — сказал он.

По его словам, для Нидерландов, как и для многих других стран мира, это все еще «открытая рана», поэтому он готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему с президентом России. «Мы говорили об этом, и при случае я буду вновь обсуждать эту тему», — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Сообщить журналистам какие-либо детали переговоров с Путиным Рютте отказался. «Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы», — пояснил он.