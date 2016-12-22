Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах

Испания считает, что «очень эффективно» тратит свой военный бюджет, несмотря на то, что расходы на оборону составляют менее 2% ВВП. Трамп неоднократно призывал союзников поднять расходы до этого уровня

Жозеп Боррель (Фото: Boris Grdanoski / Reuters)

Хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу, сообщает испанское издание Europapress.

«Мы единственная страна в Европейском Союзе, которая участвовала во всех военных операциях ЕС. То есть, мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно», — заявил министр.​ Боррель напомнил, что вооруженные силы Испании «практические единственные участвуют во всех миссиях НАТО с привлечением всех родов войск: авиации, сухопутных сил и флота». Кроме того, из 29 стран Североатлантического альянса лишь пять тратят на оборону более 2% ВВП, отметил министр.

О письме Дональда Трампа к лидерам ряда стран-членов НАТО с призывом увеличить военные расходы стало известно 2 июля. Подобные послания, по данным The New York Times, получили, в частности, руководители Бельгии, Канады, Норвегии, и Германии. В письмах, по данным газеты, говорилось. что у руководства США «истекает терпение».

Согласно нормативам НАТО, члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% своего ВВП. Обязательства повысить оборонные расходы до этого уровня все страны НАТО взяли на себя на саммите 2014 года. Тем не менее, эта цель не была выполнена. Согласно отчету НАТО за 2017 год, только четыре страны достигли 2-процентного порога — США, Греция, Эстония и Великобритания. В 2016 году в числе стран, тратящих на оборону не менее 2%, была также Польша. В целом расходы на оборону стран НАТО в 2017 году составляли $915 млрд, из которых на долю США приходится $616 млрд — 3,58% от ВВП страны. Эти оценки были приведены генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом весной 2018 года.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании и после своего избрания подвергал критике европейских союзников за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. «Мы всего лишь просим, чтобы все страны — участницы организации вносили полный и надлежащий финансовый вклад в НАТО», — заявлял он вскоре после вступления в должность. Претензии американский лидер предъявлял и одному из ключевых членов альянса — Германии. В ответ канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин серьезно относится ко взятым на себя обязательствам, но расходы в размере 2% от ВВП не стоит считать «неким фетишем».