Москва заявила о гонениях на СМИ после обвинений в адрес «Голоса Европы»

«Голос Европы» был частью кампании влияния, организованной Москвой в координации с Виктором Медведчуком, пишет WP. Россия отрицает попытки вмешательства в дела третьих стран. В МИДе назвали эти обвинения гонениями на СМИ

Фото: Marcelo Machado De Melo / Global Look Press

Издание Voice of Europe («Голос Европы») использовалось Кремлем для передачи сотен тысяч евро — до €1 млн в месяц — нескольким крайне правым политикам в более чем пяти странах для укрепления позиции «пророссийских кандидатов» в Европарламенте, пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких сотрудников европейских спецслужб из пяти стран.

Российские документы, которые были получены одной из европейских разведывательных служб, показывают, что «Голос Европы» был частью кампании влияния, организованной Кремлем в координации с экс-лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, говорится в материале WP. По словам одного из сотрудников разведки, которые приводит издание, статус «Голос Европы» как новостной организации был разработан для обеспечения прикрытия, что «облегчало доступ к политикам» под видом интервью об Украине, антиглобализме и других вопросах.

«Мы расцениваем происходящее на Западе как переход от пропаганды к гонениям на СМИ и журналистов по политическим и этнокультурным признакам и мотивам» — прокомментировала РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее она говорила, что обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге не связаны с влиянием России, у них другая причина.

«Искали влияние?» — спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл — июньские выборы в Европарламент», — написала Захарова.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Его избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в 27 странах ЕС.

WP со ссылкой на опросы общественного мнения пишет, что крайне правые могут получить 25% мест в Европарламенте (720 депутатов). Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила изданию, что предполагаемые пророссийские политики «действительно могут затруднить финансирование [Украины]».

27 мая ЕС по предложению Праги внес в санкционный список «Голос Европы», а также Медведчука и его соратника по партии Артема Марчевского. Чешский МИД тогда заявил, что «Голос Европы» является «инструментом российской пропаганды, с помощью которого Россия пыталась повлиять в том числе на выборы в Европарламент».

В апреле в Европе началось расследование предполагаемого вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в Европаларламент, дело получило название Russiagate. В частности речь шла о новостном сайте «Голос Европы», который базировался в Праге. Курированием «российской пропаганды», как утверждает Чешская служба безопасности и информации страны (BIS), занимались Медведчук и Марчевский. Вещание «Голоса Европы» в ЕС запретили 17 мая.

Москва неоднократно отрицала попытки вмешательства в дела третьих стран. В феврале Захарова в ответ на принятую Европарламентом резолюцию о «вмешательстве России в демократические процессы» сказала, что такие обвинения «нелепы по определению», так как «в нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны».