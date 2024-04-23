В Германии соратника депутата Европарламента задержали за шпионаж

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Сотрудники управления государственной криминальной полиции в Дрездене задержали гражданина Германии Цзяня Г., которого подозревают в шпионаже в пользу Китая, сообщила пресс-служба немецкой Генеральной прокуратуры.

Цзяня Г. считают сотрудником китайской секретной службы, в его доме провели обыски.

По данным Генпрокуратуры, с 2019 года подозреваемый работает у немецкого депутата Европейского парламента. «В январе 2024 года обвиняемый неоднократно передавал своему клиенту из разведки информацию о переговорах и решениях в Европарламенте», — говорится в сообщении.

Также Цзяня Г. подозревают в шпионаже за деятелями китайской оппозиции в Германии.

Подозреваемый является соратником депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра, сообщает телекомпания ZDF. Сам депутат Кра назвал шпионаж в пользу иностранного государства «серьезным обвинением». «Если обвинения подтвердятся, это повлечет за собой немедленное прекращение служебных отношений», — написал он в соцсети X. В пресс-службе АдГ заявили, что сообщения о задержании одного из сотрудников Кра «вызывают большую тревогу».

Представитель МИД Китая отверг обвинения в шпионаже, связанные с сотрудником депутата Европарламента. Дипломат назвал целью обвинений «оклеветать и подавить Китай». Пекин же, по его словам, «всегда придерживался принципа взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».