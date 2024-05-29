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Политика ,  
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Захарова назвала свою версию обысков в офисах Европарламента

Захарова: обыски в Европарламенте связаны с июньскими выборами, а не с Россией
Офис Европейского парламента в Брюсселе
Офис Европейского парламента в Брюсселе (Фото: Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге не связаны с влиянием России, у них другая причина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Искали влияние?» — спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл — июньские выборы в Европарламент», — написала она в телеграм-канале.

По словам Захаровой, эти выборы проходят «в полном соответствии с несуществующими стандартами» Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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Офис Европейского парламента в Брюсселе

Об обысках в офисах Европарламента сообщили Spiegel и De Tijd. Они прошли в рамках уголовного расследования о «вмешательстве России», в том числе из-за деятельности новостного сайта Voice of Europe («Голос Европы», базировался в Праге, его недавно запретили в ЕС).

Расследование, начатое в апреле бельгийскими властями, касается возможных фактов коррупции, участия в преступной организации, а также признаков российского «вмешательства» в выборы.

По словам источников издания, уголовное дело касается финансирования европейских политиков за работу в интересах России, речь о евродепутатах от Нидерландов и немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии».

В марте власти Чехии и Бельгии заявили, что выявили «российскую сеть», члены которой пытались влиять на европейских депутатов и платили им за продвижение пророссийской повестки.

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Персоны
МИД обыски Мария Захарова вмешательство России Европарламент
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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