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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского отказался обращаться в КС насчет легитимности президента

Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос о легитимности президента Зеленского не будут ставить перед Конституционным судом, есть решение Рады провести парламентские и президентские выборы после окончания боевых действий, заявили в офисе главы государства
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Edgar Su / Reuters)

Офис президента Украины Владимира Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности главы государства, срок полномочий которого истек 20 мая, заявила замглавы офиса по юридическим вопросам Ирина Мудрая, передает «Страна».

Она отметила, что на этот счет проводились консультации Верховной Рады в рамках диалога Жана Моне (специальный формат работы Европарламента для парламентского посредничества) в ноябре 2023 года. «Страна» писала, что такие переговоры проходили 10-12 ноября в Закарпатской области, по их итогам был подписан документ, исключавший проведение парламентских и президентских выборов на Украине, пока идут боевые действия. Согласно документу, выборы должны пройти не раньше, чем через полгода после завершения конфликта.

«Согласовали, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. <...> Поэтому, учитывая нормы Конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — сказала Мудрая.

В феврале издание «Зеркало недели» сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в КС по поводу пребывания его на посту президента после истечения пятилетнего президентского срока.

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В октябре 2023 года на Украине должны были пройти парламентские выборы, в марте 2024-го — президентские. Однако ни те, ни другие ввиду военного положения не состоялись.

Президент Владимир Путин говорил, что легитимность Зеленского закончилась. Он сказал, что по Конституции Украины предусмотрено продление полномочий Верховной Рады, потому в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть в стране — это парламент и его спикер, то есть Руслан Стефанчук.

Парламентарий в ответ напомнил о положении Основного закона, согласно которому президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Зеленский отмечал, что его рассуждения о нелегитимности не беспокоят, так как украинцы знают законы страны.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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