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Военная операция на Украине ,  
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«Зеркало» узнало об обращении в КС Украины о легитимности Зеленского

«Зеркало недели»: офис Зеленского спросит КС о легитимности президента
Сюжет
Военная операция на Украине
Офис украинского президента опасается, что ответ Конституционного суда о том, необходимо ли проводить выборы в условиях военного положения, не устроит действующего главу государства, пишет «Зеркало недели»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд по поводу пребывания Владимира Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего президентского срока (20 мая 2024 года), узнало «Зеркало недели».

По данным издания, офис планирует поставить перед КС вопросы проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» президента после пятилетнего срока. Окончательного решения по поводу целесообразности представления в суд не принято, отмечает издание.

По данным «Зеркала недели» в офисе Зеленского опасаются, что ответ Конституционного суда не устроит нынешнего президента. Большинство членов суда были назначены еще при Петре Порошенко, который настаивает на необходимости проведения выборов.

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Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, а срок нынешних полномочий Зеленского истекает 20 мая. В офисе президента неоднократно заявляли, что проводить выборы в условиях военного положения нельзя в том числе и потому, что часть населения (включая тех, кто участвует в боях или уехал за границу) будет лишена возможности проголосовать.

Еще один аргумент Зеленского — финансирование выборов. В августе он заявил, что деньги, которые придется потратить на голосование, будут нужны для выполнения задач по обороне страны. По его мнению, казне выборы обойдутся в $5 млрд, выделить которые могли бы Евросоюз и США.

В свою очередь оппоненты Зеленского заявляют, что после 20 мая его власть будет нелегитимна, а потому он должен передать свои полномочия спикеру Рады. Однако в Конституции Украины такая опция не предусмотрена — президента по Основному закону может сменить лишь следующий президент.

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Между тем, как сообщает «Страна.ua», комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что тема легитимности власти будет использоваться в марте—мае российскими властями при исполнении плана «Майдан 3». Его задачей будет якобы расшатать ситуацию в стране и в конце концов нанести военное поражение. В Москве эти заявления пока не комментировали.

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Владимир Зеленский Военная операция на Украине выборы президента Украина
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