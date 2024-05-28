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Политика ,  
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ЕС заявил об изучении вариантов ответа на грузинский закон об иноагентах

Протест&nbsp;в Тбилиси против законопроекта об &laquo;иностранных агентах&raquo; после того, как парламент Грузии проголосовал за отмену президентского вето
Протест в Тбилиси против законопроекта об «иностранных агентах» после того, как парламент Грузии проголосовал за отмену президентского вето (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Евросоюз сожалеет, что грузинский парламент решил преодолеть вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иностранных агентах, и изучает варианты реагирования на это решение. Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

«Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь к ЕС», — говорится в публикации. В Евросоюзе вновь напомнили, что закон противоречит основным принципам и ценностям объединения, и предупредили, что он негативно повлияет на ситуацию внутри страны.

«ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события», — заключили там.

Протестующие уже собрались в центре Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента. МВД призвало их предоставить депутатам возможность беспрепятственно покинуть здание, передает грузинский «Первый канал».

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Политика
Фото:ParliamentofGeorgia / Youtube

Зурабишвили наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния» 18 мая. Она подчеркнула, что закон противоречит четырем статьям Конституции и «всем европейским стандартам».

Накануне профильный комитет парламента одобрил преодоление вето, а 28 мая депутаты большинством голосов — 84 против четырех — поддержали его.

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Теги
Грузия ЕС закон об иноагентах
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