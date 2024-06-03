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Политика ,  
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Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России

Джордж Клуни заявил, что его фонд не намерен преследовать российских журналистов
Сотрудница Фонда Джорджа Клуни заявила о намерении юристов добиться ареста работающих за рубежом сотрудников российских СМИ по статье о «пропаганде войны». По словам актера, она оговорилась, организация не преследует журналистов
Джордж Клуни
Джордж Клуни (Фото: Cindy Ord / Getty Images)

Фонд Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) не собирается добиваться ареста российских журналистов, заявил американский актер.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. <...> Мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — приводятся слова актера в аккаунте организации в X.

Актер напомнил, что его отец 90-летний Николас Клуни является журналистом, и добавил, что у его фонда большой опыт защиты сотрудников СМИ.

Фонд Джорджа Клуни решил добиться ордера на арест журналистов из России
Политика
Джордж Клуни

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Фонда Клуни Анна Нейстат заявила, что организация будет просить выдать ордеры на арест российских журналистов в Европе и составлять запрос на возбуждение дел в странах, в законодательстве которых есть уголовная статья о «пропаганде войны». Юрист допустила, что сотрудников СМИ могут задержать и экстрадировать в страну, где против них расследуется дело.

В Кремле назвали авторов инициативы безумцами, а в МИДе сравнили идею с «судебным сафари на российских журналистов». «Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил о намерении нижней палаты рассмотреть возможность признать Фонд Клуни нежелательной организацией.

МИД России во Всемирный день свободы печати назвал плачевной ситуацию со свободой СМИ на Западе, заявив, что «так называемые демократические страны продолжают уничтожать любые очаги инакомыслия». В то же время в России с начала военных действий на Украине заблокирован доступ к сотням изданий, как российских, так и зарубежных.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джордж Клуни журналисты журналистика ордер на арест СМИ
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