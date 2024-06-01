Песков назвал безумцами команду фонда Джорджа Клуни

Фонд Клуни ранее объявил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Песков назвал команду фонда безумцами и предложил российским журналистам выяснить их аргументацию

Команда Фонда актера Джорджа Клуни, объявившая о намерении добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, состоит из безумцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС, как в Кремле расценивают подобную инициативу.

Официальный представитель МИД России Мария также заявила, что Фонд Клуни уже выступал с «сюрреалистическими» инициативами, в частности, с проектом «спутников-шпионов» для мониторинга потенциальных нарушений прав человека в Судане. «Но беда в том, что в проблематике суданского урегулирования и Дарфурского конфликта актер не смыслил ровным счетом ничего. Людям там была нужна защита от социальной нестабильности на фоне тяжелой политической ситуации и буквально — чистая вода. Клуни же делал кассу и громкую прессу», — отметила Захарова.

Ранее 31 мая директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат сообщила, что фонд актера будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе.

Проект Docket, как уточнили на сайте создатели инициативы, «собирает доказательства военных преступлений и геноцида», затем передает информацию прокурорам и представляет выживших в конфликтах в судебных процессах, когда «преступники оказываются на скамье подсудимых». Проект работает на Украине, в Венесуэле и Ираке.

Нейстат отметила, что в тех странах, в уголовных кодексах ряда которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела. «Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <...> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — добавила она.

Также Нейстат уточнила, что журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело. При этом, по ее словам, пока организация подобных обращений не делала. Она также не стала называть имена конкретных журналистов, указав, что ордеры на арест предполагаются закрытые.

С начала военной операции на Украине в Евросоюзе запретили вещание многих российских СМИ, в том числе НТВ / «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ, «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы каналы многих российских СМИ на YouTube.

Захарова отмечала, что блокировка каналов российских вещателей является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». По ее словам, за этими репрессиями стоит официальный Вашингтон, который перекрывает источники «неудобной информации».