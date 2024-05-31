Фонд Джорджа Клуни решил добиться ордера на арест журналистов из России
Фонд актера Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Об этом заявила в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат.
Проект Docket, как уточнили на сайте создатели инициативы, «собирает доказательства военных преступлений и геноцида», затем передает информацию прокурорам и представляет выживших в конфликтах в судебных процессах, когда «преступники оказываются на скамье подсудимых». Проект работает в частности на Украине, в Венесуэле и Ираке.
Нейстат отметила, что в тех странах, в уголовных кодексах ряда которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.
«Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <...> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — отметила Нейстат.
По ее словам, журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.
Нейстат уточнила, что таких обращений организация еще не отправляла. Директор по юридическим вопросам отметила, что проект сосредоточен на привлечении к ответственности «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них». Ордеры на арест предполагаются закрытые, поэтому Нейстат не стала называть имена конкретных журналистов, о которых шла речь.
С начала военной операции на Украине в Евросоюзе запретили вещание нескольких российских СМИ, в том числе НТВ / «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ, «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы каналы многих российских СМИ на YouTube.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка каналов российских вещателей является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». Под санкциями Евросоюза находятся главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.
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