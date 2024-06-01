В Госдуме рассмотрят возможность признать фонд Клуни нежелательным

Джордж Клуни (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В Госдуме рассмотрят возможность признать деятельность Фонда американского актера Джорджа Клуни нежелательной в России, сообщил депутат и председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в телеграм-канале.

«Что касается подлых действий американской НПО (неправительственной организации) в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа. Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России», — сказад Пискарев.

Он отметил, что в российском законодательстве есть механизмы противодействия «незаконным санкциям» против журналистов и СМИ. «Они могут быть задействованы в качестве ответных мер», — подчеркнул депутат.

31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в Фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

Журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «судебным сафари на российских журналистов» решение фонда Клуни. Она предположила, что команда фонда актера считает защитой журналистов их травлю, в том числе по этническому признаку.