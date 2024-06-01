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Политика ,  
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Захарова назвала «судебным сафари» идею фонда Клуни по журналистам России

Захарова: фонд Клуни решил устроить «судебное сафари» на журналистов из России

Команда Фонда актера Джорджа Клуни считает защитой журналистов их травлю, в том числе по этническому признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так Захарова прокомментировала объявление Фонда Клуни о том, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов.

«Защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала официальный представитель МИД.

Решение фонда Захарова назвала «судебным сафари на российских журналистов». По мнению дипломата, идея об уголовном преследовании журналистов из России появилась у Джорджа и Амаль Клуни, потому что «за русофобию на Западе хорошо платят». Она также призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку действиям фонда актера.

По словам Захаровой, ранее Клуни в ООН лоббировал тему кризиса в суданском Дарфуре, где из-за конфликта между повстанцами и правительственными войсками погибли до 300 тыс. человек. Актер ничего не смыслил в проблеме и «делал кассу и громкую прессу», отметила официальный представитель МИД.

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31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в Фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

Журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами авторов инициативы.

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Мария Захарова Джордж Клуни журналисты
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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Фонд Джорджа Клуни решил добиться ордера на арест журналистов из России
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