Захарова назвала «судебным сафари» идею фонда Клуни по журналистам России

Команда Фонда актера Джорджа Клуни считает защитой журналистов их травлю, в том числе по этническому признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так Захарова прокомментировала объявление Фонда Клуни о том, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов.

«Защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — написала официальный представитель МИД.

Решение фонда Захарова назвала «судебным сафари на российских журналистов». По мнению дипломата, идея об уголовном преследовании журналистов из России появилась у Джорджа и Амаль Клуни, потому что «за русофобию на Западе хорошо платят». Она также призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку действиям фонда актера.

По словам Захаровой, ранее Клуни в ООН лоббировал тему кризиса в суданском Дарфуре, где из-за конфликта между повстанцами и правительственными войсками погибли до 300 тыс. человек. Актер ничего не смыслил в проблеме и «делал кассу и громкую прессу», отметила официальный представитель МИД.

31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в Фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

Журналисты, на которых выдадут ордер на арест, могут быть задержаны и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами авторов инициативы.