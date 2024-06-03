Трамп назвал главную угрозу человечеству
Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в ноябрьских выборах главы государства, заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества.
В интервью Fox News, фрагмент которого опубликован в X, Трамп напомнил, что действующий американский лидер Джо Байден в одном из выступлений назвал изменение климата «величайшей экзистенциальной угрозой».
«Тем временем у нас есть эти безумцы с ядерным оружием. Они могут нанести ущерб, о котором я даже не буду говорить. <...> Это будет уничтожение. Вот что такое реальная угроза», — сказал Трамп. Он не уточнил, кого имеет в виду под безумцами.
В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Неофициально ядерным оружием обладают Израиль, Индия, КНДР и Пакистан. Лидеры по размеру ядерного арсенала — Россия и США. На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс.
Трамп уже говорил, что считает ядерное оружие наиболее серьезной угрозой, и критиковал точку зрения Байдена. В прошлом ноябре экс-президента заявил, что в мире есть «определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории», и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а «ядерное уничтожение».
По словам политика, во время своего президентства (январь 2017 — январь 2021) он работал со своим российским коллегой Владимиром Путиным над отказом от ядерного оружия. В то же время в 2017 году он допускал возможность применить ядерное оружие против КНДР и переложить ответственность на другую страну, говорилось в книге журналиста The New York Times Майкла Шмидта.
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