Трамп назвал самой большой угрозой для мира «ядерное потепление»

Трамп: угрозу для мира представляет не глобальное, а ядерное потепление

Экс-президент США назвал ядерное оружие большей угрозой для мира, чем глобальное потепление. И раскритиковал Джо Байдена за внимание к вопросам экологии. Нынешний президент считает, что изменение климата страшнее ядерной войны

Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Главной угрозой для мира является не глобальное потепление, а «ядерное», заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американской испаноязычной телекомпании Univision.

«Когда я слышу, как эти люди говорят об окружающей среде, и что за 300-летний период уровень океанов поднимется на одну сотую дюйма, что это такая угроза. Это не угроза. Угроза заключается не в глобальном потеплении. Это ядерное потепление. Это самая большая угроза», — сказал он.

Трамп отметил, что в мире есть «определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории», и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а «ядерное уничтожение».

В этой связи экс-президент раскритиковал действующего лидера США Джо Байдена и назвал его некомпетентным. Он подчеркнул, что в годы его пребывания на посту главы государства (2017–2021) таких проблем, какие теперь есть у США (Украина, Израиль и др.), не было. Администрация Байдена, по мнению Трампа, многое делает неправильно, и это может привести к третьей мировой.

Байден тоже выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенного для CNN компанией SSRS среди зарегистрированных избирателей в конце октября — начале ноября, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. Еще 5% опрошенных выбрали вариант «другое», а 1% — заявили, что не будут голосовать.

В феврале Джо Байден заявил, что считает глобальное потепление более серьезной угрозой для будущего человечества, чем ядерная война.