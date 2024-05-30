Лавров пригрозил США российским ответом в сфере ядерного сдерживания

Если США будут размещать свои ракеты в Европе или Азии, то Россия ответит не только отказом от моратория на ракеты средней и меньшей дальности, но и мерами в области ядерного сдерживания, предупредил Лавров

Если США решат разместить свои ракеты в Европе или Азии, то Россия может рассмотреть не только отказ от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но и меры в области ядерного сдерживания, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — сказал Лавров и добавил, что решения по этим вопросам будет принимать президент Владимир Путин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Документ касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД. В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.

Накануне, 29 мая, Лавров заявил, что США вышли из Договора об РСМД, чтобы иметь возможность размещать подобное оружие на новых территориях, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В апреле США направили на Филиппины ракетный комплекс средней дальности Typhon (до 1,6 тыс. км) для участия в совместных учениях, что вызвало беспокойство в Китае. Разработка таких комплексов была запрещена по ДРСМД.