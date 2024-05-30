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Военная операция на Украине ,  
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Лавров пригрозил США российским ответом в сфере ядерного сдерживания

Лавров: Россия ответит на действия США шагами в сфере ядерного сдерживания
Сюжет
Военная операция на Украине
Если США будут размещать свои ракеты в Европе или Азии, то Россия ответит не только отказом от моратория на ракеты средней и меньшей дальности, но и мерами в области ядерного сдерживания, предупредил Лавров

Если США решат разместить свои ракеты в Европе или Азии, то Россия может рассмотреть не только отказ от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но и меры в области ядерного сдерживания, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — сказал Лавров и добавил, что решения по этим вопросам будет принимать президент Владимир Путин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Документ касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.

В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.

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Накануне, 29 мая, Лавров заявил, что США вышли из Договора об РСМД, чтобы иметь возможность размещать подобное оружие на новых территориях, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В апреле США направили на Филиппины ракетный комплекс средней дальности Typhon (до 1,6 тыс. км) для участия в совместных учениях, что вызвало беспокойство в Китае. Разработка таких комплексов была запрещена по ДРСМД.

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ДРСМД ракеты США ядерное сдерживание Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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