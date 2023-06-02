Власти сообщили о взрыве в Запорожской области

В центре Запорожской области произошел взрыв, сообщили в администрации. Из этого поселка месяц назад решили вывезти жителей из-за участившихся обстрелов со стороны украинской армии

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В центре поселка Михайловка в Запорожской области произошел взрыв, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, террористический акт», — написал он.

Михайловка находится под контролем России, она расположена в центральной части области — между Мелитополем и Днепровским водохранилищем.

Месяц назад местные власти объявили о «временном перемещении» жителей Михайловки и 17 других населенных пунктов области. «За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения», — пояснил тогда врио главы региона Евгений Балицкий.

По данным Рогова, украинская армия к началу лета завершила формирование ударных группировок в Запорожской области, а также резко нарастила активность вертолетной авиации и обстрелов. ВСУ сменили тактику разведки на запорожском направлении и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вместо разведки боем, отмечал он.