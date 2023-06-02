Город в последние дни подвергся массированным обстрелам, власти отменили пригородную электричку и закрыли часть дорог близ Шебекино. 2 июня под обстрел попала трасса, две женщины погибли

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

На некоторых участках дорог близ Шебекино запретили движение транспорта до 30 июня, такое решение приняло правительство Белгородской области.

Движение, а также стоянка автотранспорта запрещены на трассах:

Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки)

Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки)

Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево)

Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны)

Пассажирские автобусы, следовавшие через Шебекино, будут ездить в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Ранее днем власти отменили пригородную электричку из Белгорода в Шебекинский округ, она перестанет ходить с 3 июня. Сейчас из Белгорода туда и обратно ходят по две электрички ежедневно, путь занимает чуть больше часа.



Шебекино находится в 5 км от Харьковской области Украины, с начала военной операции город регулярно подвергается обстрелам, они участились в последние дни. Прежде власти сообщали о единичных обстрелах, но за 1 июня на территорию городского округа упали 850 снарядов — максимально за весь период полномасштабных боев на Украине. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.

В тот же день область подверглась нескольким волнам атак украинских вооруженных формирований. Минобороны России отчиталось, что разбило атакующих.

На следующий день, 2 июня, при обстреле участка дороги в поселке Маслова Пристань в Белгородской области погибли два человека.