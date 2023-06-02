Близ Шебекино запретили движение транспорта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 16:14
Армия Белоруссии получила еще один ЗРК С-400 Политика, 21:26
Как «Троицу» будут перевозить из Третьяковки в Храм Христа Спасителя Общество, 21:16
Глава Минпросвещения посоветовал не пускать в интернет детей до 15 лет Общество, 21:14
Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина и журналиста Супера Политика, 21:09
Главы МИДов стран БРИКС обсудили прием новых членов в организацию Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Стрип-клуб пообещал игрокам «Вегаса» VIP-пропуска за выигрыш Кубка Стэнли Спорт, 21:01
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти сообщили о взрыве в Запорожской области Политика, 20:58
Reuters узнал, что порт Тамани может остановить экспорт СПГ из-за дронов Бизнес, 20:50
Губернатор заявил, что Прилепина после теракта будут заново учить ходить Политика, 20:48
Клуб АПЛ расстался с главным тренером в рекордно короткие сроки Спорт, 20:39
Май стал лучшим месяцем в этом году для фондового рынка Мосбиржи Инвестиции, 20:31
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 20:30
ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран Политика, 20:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Близ Шебекино запретили движение транспорта

Близ Шебекино закрыли движение транспорта
Город в последние дни подвергся массированным обстрелам, власти отменили пригородную электричку и закрыли часть дорог близ Шебекино. 2 июня под обстрел попала трасса, две женщины погибли
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

На некоторых участках дорог близ Шебекино запретили движение транспорта до 30 июня, такое решение приняло правительство Белгородской области.

Движение, а также стоянка автотранспорта запрещены на трассах:

  • Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки)
  • Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки)
  • Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево)
  • Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны)

Пассажирские автобусы, следовавшие через Шебекино, будут ездить в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Ранее днем власти отменили пригородную электричку из Белгорода в Шебекинский округ, она перестанет ходить с 3 июня. Сейчас из Белгорода туда и обратно ходят по две электрички ежедневно, путь занимает чуть больше часа.
 

Шебекино находится в 5 км от Харьковской области Украины, с начала военной операции город регулярно подвергается обстрелам, они участились в последние дни. Прежде власти сообщали о единичных обстрелах, но за 1 июня на территорию городского округа упали 850 снарядов — максимально за весь период полномасштабных боев на Украине. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.

Читайте на РБК Pro
Новые высоты или глубокая коррекция: как будут меняться цены на золото
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае
Нового руководителя не принимают: в чем причина и что можно сделать

В тот же день область подверглась нескольким волнам атак украинских вооруженных формирований. Минобороны России отчиталось, что разбило атакующих.

Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На следующий день, 2 июня, при обстреле участка дороги в поселке Маслова Пристань в Белгородской области погибли два человека.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Шебекино Белгородская область
Материалы по теме
Жителей Шебекино разместят в студенческих общежитиях Белгорода
Политика
В Шебекино из-за обстрела загорелся завод
Политика
Как выглядел обстрел трассы в Шебекино, где погибли два человека. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter