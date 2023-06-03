Минобороны: отразившие попытку прорыва в Шебекино военные получили награды за отвагу

Отразившие попытку прорыва в Шебекино военные получили награды за отвагу

Командование российской группировки «Запад» вручило ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим за отражение попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих за мужество и героизм при отражении попытки прорыва украинских диверсантов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили в Минобороны.

«Военнослужащих, отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области, наградили на позициях подразделений. Среди награжденных военнослужащие-контрактники и проходящие военную службу по призыву», — говорится в сообщении.

Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия». Командование поблагодарило их «за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий».

1 июня президент Владимир Путин представил к ордену Мужества подполковника Александра Никитина «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Минобороны сообщило, что Никитин, командир мотострелкового батальона, и другие военнослужащие Западной группировки войск получили награды за героизм при отражении атаки на Шебекино.

В четверг военное ведомство отчиталось о срыве Западной группировкой войск попытки Вооруженных сил Украины атаковать Шебекино. Ночью после обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и села Новая Таволжанка, украинские военные предприняли попытку атаки, которая была отбита. В министерстве также сообщили о нескольких попытках украинской стороны прорваться на территорию области.

1 июня по Шебекино выпустили максимальное количество снарядов за весь период военной операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — отметил он. Из-за атак власти начали эвакуацию жителей города.