Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 12:44
Чемпиона WBA отправили в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста Спорт, 12:43
Отразившие попытку прорыва в Шебекино военные получили награды за отвагу Политика, 12:42
Аргентинец в 9 лет достиг рейтинга FIDE в 2300 очков и установил рекорд Спорт, 12:18
Украина решила закупить 200 тыс. беспилотников для ВСУ Политика, 12:15
В Эстонии начались крупнейшие в этом году учения НАТО Политика, 11:59
Медведев исключил для уехавших возврат России в европейское лоно Политика, 11:54
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кенийка побила державшийся с 2015 года рекорд в беге на 1500 м Спорт, 11:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
11 человек пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге Общество, 11:14
Зеленский фразой «мы готовы» анонсировал контрнаступление Украины Политика, 11:11
Украинская теннисистка объяснила отказ жать руки соперницам из России Спорт, 11:06
Власти поддержат интернет-проекты о спецоперации и шоу с дипфейком Маска Технологии и медиа, 11:02
Матч чемпионата Франции прервали из-за нападения болельщика на футболиста Спорт, 11:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Отразившие попытку прорыва в Шебекино военные получили награды за отвагу

Минобороны: отразившие попытку прорыва в Шебекино военные получили награды за отвагу
Командование российской группировки «Запад» вручило ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим за отражение попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородской области
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих за мужество и героизм при отражении попытки прорыва украинских диверсантов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили в Минобороны.

«Военнослужащих, отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области, наградили на позициях подразделений. Среди награжденных военнослужащие-контрактники и проходящие военную службу по призыву», — говорится в сообщении.

Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия». Командование поблагодарило их «за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий».

1 июня президент Владимир Путин представил к ордену Мужества подполковника Александра Никитина «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Минобороны сообщило, что Никитин, командир мотострелкового батальона, и другие военнослужащие Западной группировки войск получили награды за героизм при отражении атаки на Шебекино.

В четверг военное ведомство отчиталось о срыве Западной группировкой войск попытки Вооруженных сил Украины атаковать Шебекино. Ночью после обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и села Новая Таволжанка, украинские военные предприняли попытку атаки, которая была отбита. В министерстве также сообщили о нескольких попытках украинской стороны прорваться на территорию области.

1 июня по Шебекино выпустили максимальное количество снарядов за весь период военной операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — отметил он. Из-за атак власти начали эвакуацию жителей города.

Читайте на РБК Pro
«Газпром» отказал в дивидендах. Что случилось и когда ждать перемен
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны награды Шебекино
Материалы по теме
Эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят зарплаты и пенсии
Политика
Жителей Шебекино разместят в студенческих общежитиях Белгорода
Политика
В Шебекино из-за обстрелов загорелись квартиры в двух домах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter