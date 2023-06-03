Кулеба назвал Орбану условие для отказа Украины от контрнаступления

Глава МИД Украины призвал премьера Венгрии убедить Путина вывести войска, поскольку надежды на то, что Киев уступит Москве, — «извращенная логика». В Кремле ранее заявляли, что предпосылок для переговоров сейчас нет

Дмитрий Кулеба (Фото: Tiksa Negeri / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убедить президента России Владимира Путина вывести войска, подчеркнув, что надежды на то, что Киев уступит Москве, — «извращенная логика». Слова главы МИДа приводит издание ZN.ua.

Кулеба ответил на слова венгерского премьера, призвавшего не допустить контрнаступления украинских войск. «Когда кто-то начинает говорить: «Не нужно контрнаступления, давайте переговоры», если вы так умны, то и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления», — сказал он.

Украинская сторона больше чем кто-либо стремится к миру, но он должен быть справедливым, подчеркнул министр. «Надеяться, что мы чем-нибудь уступим России, — больная и извращенная логика, полностью провалившаяся в период с 2014 по 2022 год. Хотите помочь — используйте свои связи, контакты и убедите Путина покинуть Украину», — предложил Кулеба.

Накануне Орбан призвал убедить Москву и Киев вернуться к переговорам и предупредил, что контрнаступление украинских военных может привести к «кровавой бойне». «Но даже такой человек, как я, прослуживший полтора года в армии, точно знает — даже без специальных знаний, потому что научился этому в армии, — что если я нападу, то у меня будет в три раза больше потерь, чем у того, кто защищается», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что вариантов для мирного процесса сейчас не просматривается и никаких предпосылок к этому нет.

Киев в свою очередь напомнил, что одним из условий для начала переговоров остается вывод российских войск. Если это условие выполнено не будет, то статус-кво окажется заморожен и Москва получит возможность перегруппироваться, накопить силы и вернуться к боевым действиям.