МИД Украины ответил Орбану на предостережение о «кровавой бойне»

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Мирные переговоры будут возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не допустить контрнаступления ВСУ и посадить Москву и Киев за стол переговоров.

«Украинская сторона четко изложила свою позицию: мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск из Украины. Прекращение огня без соблюдения этого условия приведет к замораживанию статус-кво», — написал Николенко в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По его словам, российские ракетные атаки демонстрируют неготовность российской стороны к миру.

Для приближения мира Николенко посоветовал Орбану осудить российскую военную операцию, присоединиться к «международным мерам изоляции России» и «не подрывать единство в ЕС».

Орбан 2 июня в интервью радио Kossuth заявил: «Даже такой человек, как я, прослуживший полтора года в армии, точно знает — даже без специальных знаний, потому что научился этому в армии, — что если я нападу, то у меня будет в три раза больше потерь, чем у того, кто защищается». Начало активных военных действий, по мнению венгерского премьера, приведет к «кровавой бойне».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что никаких предпосылок к мирным переговорам с Украиной сейчас нет и «такого варианта не рассматривается».