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Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино

Минобороны: военнослужащих Западной группировки наградили за отражение атаки на Шебекино

Командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин и другие военнослужащие Западной группировки войск проявили героизм при отражении атаки на город Шебекино в Белгородской области, им вручили государственные награды. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения награждены боевыми государственными наградами», — заявили в ведомстве. Вручение боевых орденов и медалей состоялось на позициях подразделений.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о награждении Никитина орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

«Хочу выразить слова благодарности за высокую оценку моей службы верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Эта награда является высокой оценкой не только моей, но и действий всего личного состава батальона», — сказал Никитин, отметив, что считает самым главным то, что не допустил потерь в своем батальоне.

В тот же день Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в указе президента.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

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Утром 1 июня вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В прорыве участвовали порядка двух мотопехотных рот с танками. Их отбросили от границы, были убиты 30 человек и уничтожена бронетехника.

Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино
Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино

Теги
Шебекино Минобороны обстрел орден орден Мужества Владимир Путин
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