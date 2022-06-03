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МИД обвинил ЕС в «подрыве основ» украинского сельского хозяйства

В ведомстве «развенчали мифы» Брюсселя о разрушении Россией украинского сельского хозяйства. Москва заинтересована в продовольственной самодостаточности Киева и предпринимает усилия в этой сфере, подчеркивает МИД
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Продовольственная безопасность Украины отвечает национальным интересам России и способствует снижению миграционной нагрузки на нее, говорится в опубликованном на сайте МИДа материале «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности».

В ведомстве назвали мифом озвученное председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе мнении, что Россия «целенаправленно уничтожает украинское сельское хозяйство, включая сельхозтехнику, зернохранилища и профильную инфраструктуру».

«Россия заинтересована, чтобы Украина так же, как и ДНР и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности, — говорится в тексте. — <...> Предпринимаем для этого необходимые усилия».

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Фото:David Rogers / Getty Images

В частности, Россия начала посевную кампанию на взятых под контроль в ходе боевых действий территориях и занимается восстановлением сельскохозяйственной инфраструктуры, отмечает МИД. Российские производители предоставят семена овощей и зерновых для отправки в ДНР и ЛНР, 40 т посевного материала уже отправлено в регион. На юге Херсонской области военные «в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий» обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов. В ДНР от взрывных устройств очищено более 200 га «освобожденных территорий».

«Подрывом основ сельского хозяйства, причем не только украинского, занимается как раз Евросоюз», — заявили в министерстве. Там обвинили Евросоюз в развернутой «полномасштабной мобилизации в целях оперативного вывоза в Евросоюз миллионов тонн украинского зерна»: по данным ведомства, Брюссель планирует вывезти «в западном направлении» около 20 млн т зерна до начала июля, несмотря на «прогнозируемое международными экспертами значительное снижение урожая на Украине» в этом году. «Для этого создаются транспортные коридоры, альтернативные заблокированному по вине самого Киева морскому пути. Предусмотрены оперативное направление к украинской границе дополнительных фур и грузовых вагонов для транспортировки зерна, барж, включение в железнодорожное расписание специальных слотов для составов с украинским зерном, на год отменяются таможенные пошлины на украинский экспорт. В огромных объемах вывозятся зерно, кукуруза, масличные культуры», — перечисляют дипломаты. Об этом, по их данным, свидетельствуют «многочисленные видеозаписи, публикуемые в СМИ». При этом ЕС «самым циничным образом» безосновательно обвиняет Россию в «конфискации украинских запасов» зерна и сельскохозяйственной техники, отмечается в документе.

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Ситуация с продовольствием в мире обострилась на фоне российской военной операции на Украине: обе страны входят в число крупнейших поставок зерновых, а из-за конфликта поставки на международные рынки затруднены. В конце мая в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что из-за боевых действий и возникшими в связи с ними угрозой поставкам зерна и ростом цен на пшеницу число голодающих может вырасти на 18 млн и достичь 218 млн.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая, фон дер Ляйен заявила, что Россия «бомбит склады с зерном на Украине», а российские корабли в Черном море «блокируют украинские суда, нагруженные пшеницей и семенами подсолнечника». Глава Еврокомиссии подчеркнула, что от таких действий сильнее всего пострадают бедные страны и наиболее уязвимые слои населения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. «Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема», — сказал он.

Российские власти не раз говорили, что готовы содействовать беспрепятственному вывозу зерновых из украинских портов.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Украина продовольственная безопасность
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