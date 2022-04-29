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Экономика ,  
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Bloomberg узнал о предложении России для Индии об оплате нефти в долларах

Bloomberg: Россия предложила Индии оплачивать нефть долларами и евро
По словам источников Bloomberg, Россия предложила Индии новую схему оплаты за поставки ресурсов и товаров, что позволит расширить объемы торговли в условиях санкций
BRENT BRENT $108,27 +2,36%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия предложила Индии «двойную» схему оплаты за поставляемые ресурсы и товары: за российскую нефть Индия могла бы расплачиваться долларами и евро, за другие поставки — в нацвалютах. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников, знакомых с ситуацией.

«Последнее предложение Москвы предусматривало платежи за импорт Индией нефти в долларах или евро, в то время как остальная торговля производилась бы с помощью механизма деноминации рупий в рубли», — пишет издание.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Bloomberg отмечает, что представители российских Центробанка и Сбербанка уже обсудили эти предложения с индийскими коллегами и представителями Министерства финансов Индии, но окончательного решения по схеме пока не принято.

Индия остается одной из крупнейших мировых экономик, продолжающей торговлю с Россией после ужесточения в феврале и марте рядом стран мира санкций против российского государства. Между двумя странами заключен ряд соглашений, в частности по военному сотрудничеству, в декабре 2021 года.

Индия считается одним из крупнейших потребителей нефти в мире, на импорт приходится около 85% от всего объема ее потребления. Ежедневно Индии необходимо 5 млн барр. нефти.

Власти Индии 24 марта одобрили предложение России, позволяющее российским инвесторам вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний. Это позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии.

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Индийская газета Economic Times сообщила 31 марта со ссылкой на источники о том, что ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии создали собственную систему международных переводов для взаимных расчетов в качестве аналога SWIFT. Такая система необходима, чтобы обеспечить «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях».

20 апреля стало известно о том, что Индия удваивает закупки российской нефти, несмотря на предупреждения со стороны США. При этом Индия намерена покупать все основные сорта — от флагманской нефти Urals до сибирской марки нефти ESPO. По словам индийских чиновников и трейдеров, государственные нефтеперерабатывающие компании теперь рассматривают возможность заключения частных сделок вместо закупок на открытых тендерах, чтобы получить более выгодные цены.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Индия нефть Россия поставки оплата санкции доллары
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