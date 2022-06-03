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Патрушев допустил перестройку экономики благодаря противостоянию санкциям

Совбез готовит меры, направленные на блокировку попыток западных стран спровоцировать экономический кризис в России. Эффективное противостояние санкциям позволит провести структурную перестройку экономики, считает Николай Патрушев
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Противостояние санкционному давлению зарубежных стран позволит провести структурную перестройку российской экономики, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом он написал в статье для «Российской газеты» по случаю 30-летия со дня образования Совбеза.

По его словам, Совбез разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток западных стран спровоцировать экономический кризис в России, который может угрожать обострением социальной обстановки в стране.

«Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с развязанной против нашей страны экономической агрессией, но и провести глубокую структурную перестройку российской экономики», — заявил он.

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После начала военной операции на Украине ряд зарубежных стран ввел санкции в отношении России, которые затронули банковский сектор, оборонно-промышленный комплекс, бизнесменов и политическую элиту. В связи с этим в начале марта правительство по поручению президента Владимира Путина утвердило перечень «недружественных» государств (в него вошли все страны ЕС, США, Великобритания, Япония и другие) и установило правила сделок с ними.

Российские граждане, компании, государство, регионы и муниципалитеты смогут расплатиться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. Кроме того, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран должна одобрить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Позднее Путин подписал закон о налоговых мерах поддержки экономики в условиях санкций против российских физических и юридических лиц. Закон позволяет гражданам не платить налог на доходы с процентов по вкладам, а организациям — подавать заявления на возмещение НДС при определенных условиях.

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Премьер Михаил Мишустин в начале апреля говорил, что российской экономике нужно «хотя бы полгода», чтобы перестроиться «при таком ударе», а в конце мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика входит в период структурной трансформации и в это время будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — отметила она, указав при этом, что процесс структурной трансформации «не будет бесконечным» и бизнес найдет новые возможности.

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Полина Мартынова
Николай Патрушев Совет безопасности России санкции
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