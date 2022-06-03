Politico узнало о требовании от Пентагона отчета о помощи Киеву

Помимо того, в конгрессе обеспокоены тем, что Пентагон не может контролировать использование всего оружия, поставляемого Киеву, включая системы залпового огня HIMARS, пишет издание

Конгрессмены требуют от администрации президента США Джо Байдена отчета о расходовании выделенных на помощь Украине $40 млрд, пишет Politico со ссылкой на письмо, адресованное Пентагону. Кроме того, члены конгресса опасаются по поводу того, способен ли Пентагон отслеживать тысячи единиц американских вооружений, поставляемых Киеву.

Свои опасения на этот счет выражают представители обеих партий — от прогрессивной Элизабет Уоррен, сенатора-демократа от штата Массачусетс, до либертарианца Рэнда Пола, сенатора-республиканца от штата Кентукки, отмечает издание. Законодатели уже предупреждают, что очередной пакет помощи Украине может остаться без поддержки подавляющего большинства в конгрессе.

Уоррен, член комитета по вооруженным силам, отметила в письме, что Соединенные Штаты оказывают Украине помощь на миллиарды долларов и американцы «ожидают строгого надзора со стороны конгресса [за расходованием] и подробной отчетности от Министерства обороны».

Помимо того, конгрессмены обеспокоены тем, что Пентагон не может контролировать использование всего оружия, предоставленного Киеву, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны, в свою очередь, заявили, что «уверены» в способности украинских властей обращаться с американскими вооружениями должным образом, и отметили, что министр обороны Ллойд Остин говорил украинскому коллеге Алексею Резникову о необходимости подотчетности Киева Вашингтону.

Байден подписал законопроект об оказании дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд 21 мая. Первоначально американский лидер попросил конгресс предоставить на поддержку Киева $33 млрд, но там решили увеличить эту сумму до $40 млрд. Как сообщал Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — экономическую поддержку, $9,05 млрд — пополнение запасов вооружений от Пентагона, $4 млрд — поставки оружия Украине из других стран, $4,35 млрд — глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепартамента.

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1 июня Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн. В частности, в него войдут американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил Вашингтон в отсутствии намерений использовать ракетные вооружения для нанесения ударов по российским территориям.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил, что в случае применения американских систем залпового огня против российских территорий Москва ответит поражением центров принятия решений. Они «находятся даже не на территории Киева», указал он.