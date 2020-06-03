Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции

Фото: Пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Проведение голосование по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавируса не угрожает здоровью граждан, так как будут соблюдены необходимые меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«О непосредственной угрозе здоровья при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — отметил он.

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