Поправки в Конституцию , 03 июн, 13:00
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Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции
Проведение голосование по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавируса не угрожает здоровью граждан, так как будут соблюдены необходимые меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«О непосредственной угрозе здоровья при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — отметил он.
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