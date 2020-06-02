ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

«В настоящий момент я не видела этого письма. Если запрос придет, мы его внимательно рассмотрим», — сказала член ЦИК.
В письме организаторов кампании, копия которого есть у РБК, утверждается, что на телевизионных каналах и уличных билбордах идет агитационная кампания. «Однако сторонники голосования «против» до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации», — подчеркивают авторы обращения.
В числе участников кампании «Нет» — правозащитники, оппозиционные политики и общественные деятели, в частности экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Москвы, журналист Илья Азар и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.
Материалы на билбордах вдоль дорог и ролики на телевидении о голосовании по изменению Конституции относятся к информационным, подчеркивает Майя Гришина. «Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — пояснила Гришина. Несмотря на карантин, «информирование граждан о голосовании не прекращалось», добавила она.
«Мы начали информирование непосредственно когда был опубликован первый указ о проведении голосования. Кампания в части подготовительных действий приостанавливалась, а в части информирования никаких оснований приостанавливать кампанию не было, поэтому информационная кампания продолжалась все это время», — отметила Гришина.