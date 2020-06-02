ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок. Так член ЦИК Майя Гришина ответила на просьбу оппозиции выделить время и площади СМИ для проведения агитации

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.

«Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.

Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.

Гришина подчеркнула, что не ознакомилась с обращением и рассмотрит доводы его авторов.