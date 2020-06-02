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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок. Так член ЦИК Майя Гришина ответила на просьбу оппозиции выделить время и площади СМИ для проведения агитации
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.

«Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.

Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.

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Гришина подчеркнула, что не ознакомилась с обращением и рассмотрит доводы его авторов.

«В настоящий момент я не видела этого письма. Если запрос придет, мы его внимательно рассмотрим», — сказала член ЦИК.

В письме организаторов кампании, копия которого есть у РБК, утверждается, что на телевизионных каналах и уличных билбордах идет агитационная кампания. «Однако сторонники голосования «против» до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации», — подчеркивают авторы обращения.

В числе участников кампании «Нет» — правозащитники, оппозиционные политики и общественные деятели, в частности экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Москвы, журналист Илья Азар и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

Материалы на билбордах вдоль дорог и ролики на телевидении о голосовании по изменению Конституции относятся к информационным, подчеркивает Майя Гришина. «Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — пояснила Гришина. Несмотря на карантин, «информирование граждан о голосовании не прекращалось», добавила она.

«Мы начали информирование непосредственно когда был опубликован первый указ о проведении голосования. Кампания в части подготовительных действий приостанавливалась, а в части информирования никаких оснований приостанавливать кампанию не было, поэтому информационная кампания продолжалась все это время», — отметила Гришина.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Конституция, ЦИК
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