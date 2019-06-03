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Политика ,  
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В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба
За безопасность в районе Идлиба отвечает Анкара, напомнил Дмитрий Песков. Россия и Сирия, по его словам, занимаются «нейтрализацией» боевиков, которые нападают в том числе на российские военные объекты
Солдат «Свободной сирийской армии» в Идлибе (Фото: AP)

Москва взаимодействует с Анкарой, чтобы остановить нападения боевиков, закрепившихся в районе сирийского Идлиба, и принимает меры для их нейтрализации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Идлибе по прежнему «высокая концентрация» террористов и боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам и совершают «агрессивные выпады» в сторону российских военных объектов.

«Такая ситуация неприемлема. Россия взаимодействует с турецкой стороной, которая и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки из Идлиба не происходили. Действуют сочинские договоренности, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба неприемлемы, применяются меры для их нейтрализации», — заявил Песков.

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Удар по зоне деэскалации: почему ситуацию в Идлибе снова обсуждают в ООН

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».

«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», — написал президент США. «Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!» — добавил Трамп.

Ситуация в районе Идлиба обострилось в начале мая. В ответ на обстрелы со стороны боевиков сирийская и российская авиация начали наносить удары по позициям боевиков в зоне деэскалации.

В результате боев сирийской правительственной армии удалось немного продвинуться к южной границе провинции, после чего авиация и артиллерия начали обстрелы укрепленных позиций противников.

Из-за обстрелов ООН предупреждает о рисках гуманитарной катастрофы в регионе.

Материал дополняется.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко
Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Идлиб
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