В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба

За безопасность в районе Идлиба отвечает Анкара, напомнил Дмитрий Песков. Россия и Сирия, по его словам, занимаются «нейтрализацией» боевиков, которые нападают в том числе на российские военные объекты

Солдат «Свободной сирийской армии» в Идлибе (Фото: AP)

Москва взаимодействует с Анкарой, чтобы остановить нападения боевиков, закрепившихся в районе сирийского Идлиба, и принимает меры для их нейтрализации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Идлибе по прежнему «высокая концентрация» террористов и боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам и совершают «агрессивные выпады» в сторону российских военных объектов.

«Такая ситуация неприемлема. Россия взаимодействует с турецкой стороной, которая и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки из Идлиба не происходили. Действуют сочинские договоренности, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба неприемлемы, применяются меры для их нейтрализации», — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».