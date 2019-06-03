В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба

Москва взаимодействует с Анкарой, чтобы остановить нападения боевиков, закрепившихся в районе сирийского Идлиба, и принимает меры для их нейтрализации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
По его словам, в Идлибе по прежнему «высокая концентрация» террористов и боевиков, которые наносят удары по гражданским объектам и совершают «агрессивные выпады» в сторону российских военных объектов.
«Такая ситуация неприемлема. Россия взаимодействует с турецкой стороной, которая и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки из Идлиба не происходили. Действуют сочинские договоренности, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба неприемлемы, применяются меры для их нейтрализации», — заявил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».