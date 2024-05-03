Путин и Рахмон обсудили попытки нагнетания ситуации с мигрантами в России

В телефонном разговоре Владимир Путин и Эмомали Рахмон выразили уверенность, что попытки «определенных сил» искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут совместно пресекаться

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале. Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере.

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и работу в миграционной сфере. В этом контексте главы стран условились о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

«Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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В начале апреля Путин заявил, что в России необходимо обновить подходы к миграционной политике, в том числе усилить контроль за выдачей паспортов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства назвал нелегальную миграцию «питательной средой» для таких терактов, как в «Крокус Сити Холле». По словам президента, необходимо ввести современные цифровые электронные базы биометрических данных. По мнению Путина, текущие базы работают «недостаточно» и «не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции».

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус», открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. В рамках расследования дела задержали 12 человек, среди них четверо непосредственных участников атаки. Ими оказались граждане Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов.

В конце апреля МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к таджикам в России.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином сказал, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию являются временной мерой, которую приняли после теракта в «Крокусе».

На фоне проверок после теракта в «Крокусе» отказаться от поездок в Россию своим гражданам рекомендовали власти Киргизии и Таджикистана, а гражданам Казахстана рекомендовали носить с собой документы на случай проверок.