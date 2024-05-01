Пушилин: в ДНР обнаружили семь нелегальных мигрантов и выслали их из России

В ДНР обнаружили семь нелегальных мигрантов и выслали их из России

Video

В ДНР силовики выявили семь иностранных граждан, нелегально пребывающих в России, их выслали из страны, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Мигранты были выявлены при совместных действиях Росгвардии и региональных управлений ФСБ и МВД. Их обнаружили в Мариуполе и Тельмановском районе.

Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России — ч.1 ст. 18.8 КоАП.

Пушилин уточнил, что проверочные мероприятия на территории республики продолжаются.

В начале апреля после рейда ФСБ, полиции и Росгвардии в Мариуполе к административной ответственности были привлечены 20 мигрантов. Восемь иностранцев, которые пребывали в России нелегально, выдворили из страны.

Проверки мигрантов усилились после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, который произошел 22 марта.