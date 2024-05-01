В ДНР обнаружили семь нелегальных мигрантов и выслали их из России
В ДНР силовики выявили семь иностранных граждан, нелегально пребывающих в России, их выслали из страны, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.
Мигранты были выявлены при совместных действиях Росгвардии и региональных управлений ФСБ и МВД. Их обнаружили в Мариуполе и Тельмановском районе.
Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России — ч.1 ст. 18.8 КоАП.
Пушилин уточнил, что проверочные мероприятия на территории республики продолжаются.
В начале апреля после рейда ФСБ, полиции и Росгвардии в Мариуполе к административной ответственности были привлечены 20 мигрантов. Восемь иностранцев, которые пребывали в России нелегально, выдворили из страны.
Проверки мигрантов усилились после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, который произошел 22 марта.
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