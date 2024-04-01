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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Гражданам Казахстана в России рекомендовали носить с собой документы

МИД Казахстана посоветовал своим гражданам в России иметь документы для проверок
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Казахстанцы в России не жаловались на проверки и задержания, но ввиду усиления мер безопасности в стране после теракта в «Крокусе» им как иностранцам лучше иметь при себе необходимые документы
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Гражданам Казахстана в России следует иметь при себе необходимые документы на случай проверок, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Нашим гражданам следует при себе иметь документы и цель пребывания в этой стране. В целом на сегодня нет казахстанцев среди пострадавших в теракте», — сказал Смадияров и добавил, что от граждан не поступали жалобы на проверки или незаконное удержание (цитата по Orda.kz).

Представитель МИДа также отметил, что проверки и задержания в ситуации, когда произошел крупный теракт, это «нормально», поскольку принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности.

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Казахстан осудил нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» под Москвой, при котором жертвами стали больше 140 человек, а более 550 пострадали. После этого в республике решили усилить меры безопасности.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан», также запрещенное). ФСБ заявила о причастности к нападению украинских спецслужб. В России задержали 12 подозреваемых, большинство — выходцы из Таджикистана. Девять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Еще девять человек задержаны в самом Таджикистане.

На этом фоне находящимся в России гражданам Таджикистана лидеры диаспоры рекомендовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам, дабы избежать возможных конфликтов из-за возникшей «сложной ситуации». Замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила, что в России трудовые мигранты из республики испытывают боязнь и панику, начался их отток домой.

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В Киргизии 1 апреля сообщили, что после теракта Россия запретила въезд почти 70 гражданам республики. В парламенте страны предупредили об усилении ксенофобии в отношении киргизов на фоне обвинений выходцев из Центральной Азии в теракте. Госкомитет безопасности Киргизии назвал неуместным «обвинять в произошедшем целую нацию».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казахстан мигранты Крокус Сити Холл
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