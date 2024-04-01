Гражданам Казахстана в России рекомендовали носить с собой документы

Казахстанцы в России не жаловались на проверки и задержания, но ввиду усиления мер безопасности в стране после теракта в «Крокусе» им как иностранцам лучше иметь при себе необходимые документы

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Гражданам Казахстана в России следует иметь при себе необходимые документы на случай проверок, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Нашим гражданам следует при себе иметь документы и цель пребывания в этой стране. В целом на сегодня нет казахстанцев среди пострадавших в теракте», — сказал Смадияров и добавил, что от граждан не поступали жалобы на проверки или незаконное удержание (цитата по Orda.kz).

Представитель МИДа также отметил, что проверки и задержания в ситуации, когда произошел крупный теракт, это «нормально», поскольку принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности.

Казахстан осудил нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» под Москвой, при котором жертвами стали больше 140 человек, а более 550 пострадали. После этого в республике решили усилить меры безопасности.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан», также запрещенное). ФСБ заявила о причастности к нападению украинских спецслужб. В России задержали 12 подозреваемых, большинство — выходцы из Таджикистана. Девять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Еще девять человек задержаны в самом Таджикистане.

На этом фоне находящимся в России гражданам Таджикистана лидеры диаспоры рекомендовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам, дабы избежать возможных конфликтов из-за возникшей «сложной ситуации». Замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила, что в России трудовые мигранты из республики испытывают боязнь и панику, начался их отток домой.

В Киргизии 1 апреля сообщили, что после теракта Россия запретила въезд почти 70 гражданам республики. В парламенте страны предупредили об усилении ксенофобии в отношении киргизов на фоне обвинений выходцев из Центральной Азии в теракте. Госкомитет безопасности Киргизии назвал неуместным «обвинять в произошедшем целую нацию».