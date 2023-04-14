В Белоруссии ужесточили обвинение экс-главреду Nexta Протасевичу

Прокуратура Белоруссии ужесточила обвинение бывшему главному редактору телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу, внесенному в стране в список террористов. Теперь помимо организации массовых беспорядков, заговора с целью захвата власти и разжигания вражды его также обвиняют в руководстве экстремистским формированием.

«В ходе судебного следствия возникла необходимость предъявить Роману Протасевичу более тяжкое обвинение по сравнению с ранее предъявленным и существенно отличающееся от него», — сообщила в ходе судебного заседания по делу экс-главреда Nexta прокурор Наталья Соколова (цитата по «РИА Новости»).

Речь в новом обвинении идет о том, что Роман Протасевич выполнял не только функции руководителя Nexta (телеграм-канал признан в Белоруссии террористической организацией), но и администрировал и вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга», признанный в республике экстремистским.

Протасевич не стал комментировать «РИА Новости» свое отношение к новому обвинению, объяснив это наложенными на него ограничениями. В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля.

Телеграм-канал Nexta, редактором которого был Протасевич, освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич вел свою деятельность из-за границы, однако в мая 2021 года самолет Ryanair, на котором экс-главред летел в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась, однако белорусские спецслужбы задержли Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После задержания Протасевич признал вину в организации массовых протестов, однако его родители считают, что все признательные показания их сын делал после пыток. На пресс-конференции в июне 2021 года Протасевич говорил, что в минском СИЗО его после ареста не избивали. В том же году Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием, их перевели под домашний арест.