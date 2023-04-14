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Белоруссия передаст Сапегу России

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила обращение Софьи Сапеги о переводе в Россию
Генпрокуратура удовлетворила ходатайство россиянки об экстрадиции на родину для отбывания наказания. Ее передадут после получения гарантий исполнения приговора. Сапега отбывает шестилетний срок по делу о протестах
Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Оснований, препятствующих передаче осужденной в государство ее гражданской принадлежности, белорусской стороной не установлено», — отметили в пресс-службе, добавив, что причиненный вред был возмещен в полном объеме.

Прокуратура направила российской стороне свое согласие выдать Сапегу, она вернется в Россию после получения гарантий исполнения приговора.

Россиянка весной прошлого года была приговорена к шести годам тюремного заключения по обвинению в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (признан в стране экстремистским) — в нем публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим (после президентских выборов 2020 года страну охватили массовые протесты, которые жестоко подавлялись). Осужденную обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей (более 5,1 млн российских рублей по текущему курсу) и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. российских рублей).

Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Романом Протасевичем — их сняли с самолета Ryanair после вынужденной посадки. Протасевич внесен в список террористов, ему вменяют в вину организацию массовых беспорядков, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, а также руководство экстремистским формированием.

На этой неделе стало известно, что Сапега согласилась на экстрадицию в Россию. Сначала россиянка просила о помиловании, но ей было отказано.

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Теги
Елена Чернышова
Софья Сапега экстрадиция Белоруссия Россия Генпрокуратура
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