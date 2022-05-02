Reuters узнал, что ЕС разрешит Венгрии и Словакии импорт российской нефти

Фото: Peter Komka / MTI / AP

Европейская комиссия (ЕК) может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза.

По словам одного из собеседников агентства, Еврокомиссия, чтобы «сохранить единство блока», может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Источники также уточнили, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года. Reuters напомнил, что шестой пакет санкций против России может быть представлен уже в среду, 4 мая.

Материал дополняется.