NYT назвала сроки решения ЕС по эмбарго на российскую нефть
Европейский союз, вероятно, уже на следующей неделе одобрит поэтапное эмбарго на российскую нефть. Об этом со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщает газета The New York Times.
Собеседники издания отметили, что данная мера давно откладывалась и «разделила членов блока». По их словам, прежде чем Европейская комиссия, возможно, примет соответствующее решение, интенсивные переговоры будут продолжаться с 30 апреля по 1 мая.
С начала военной операции России на Украине западные страны, включая США и ЕС, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля.
Санкции в том числе запретили импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, посадочного материала, поставки некоторых турбин и двигателей, ускорителей частиц. Также ограничения подразумевают расширенный запрет на ввоз нефтехимического оборудования, в том числе для СПГ-проектов.
О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Как уточняла 29 апреля представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр, Франция ожидает введения новых санкций ЕС в отношении России, в том числе ограничений на нефть в ближайшее время.
Всего Евросоюзом рассматриваются три возможных сценария относительно российской нефти, сообщали источники Bloomberg: эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Москва получила с момента начала военной спецоперации против Киева.
Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что добыча российской нефти в этом году может упасть на 17%, дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать. «Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше, — возможно», — указывал чиновник.