Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

По словам президента США, его российский коллега не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы там произошли положительные изменения. Трамп признался, что желает того же

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters )

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию в Венесуэле и во время обсуждения этой темы сосредоточились на оказании гуманитарной помощи венесуэльцам. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

По его словам, в ходе беседы были затронуты несколько тем, в том числе ситуация в Венесуэле. «И он [Путин] совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое», — цитирует Трампа Reuters. «Мы хотим доставить гуманитарную помощь — сейчас люди голодают, у них нет еды, нет воды», — добавил он.

О том, что оба лидера обсуждали Венесуэлу, говорилось чуть ранее и в сообщении Кремля. В частности, как отметила пресс-служба президента России, российский лидер указал, что попытки вмешиваться в ситуации в Венесуэле извне «подрывают перспективы политического урегулирования кризиса». Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.

Это первый телефонный разговор двух лидеров после того, как в Венесуэле обострилась политическая обстановка. США поддерживают лидера оппозиции, провозглашавшегося себя временным президентом, Хуана Гуаидо, Россия выступает в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.