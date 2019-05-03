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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
По словам президента США, его российский коллега не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы там произошли положительные изменения. Трамп признался, что желает того же
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters )

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию в Венесуэле и во время обсуждения этой темы сосредоточились на оказании гуманитарной помощи венесуэльцам. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

По его словам, в ходе беседы были затронуты несколько тем, в том числе ситуация в Венесуэле. «И он [Путин] совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое», — цитирует Трампа Reuters. «Мы хотим доставить гуманитарную помощь — сейчас люди голодают, у них нет еды, нет воды», — добавил он.

О том, что оба лидера обсуждали Венесуэлу, говорилось чуть ранее и в сообщении Кремля. В частности, как отметила пресс-служба президента России, российский лидер указал, что попытки вмешиваться в ситуации в Венесуэле извне «подрывают перспективы политического урегулирования кризиса». Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.

Политика
Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Это первый телефонный разговор двух лидеров после того, как в Венесуэле обострилась политическая обстановка. США поддерживают лидера оппозиции, провозглашавшегося себя временным президентом, Хуана Гуаидо, Россия выступает в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.

В марте после того, как стало известно, что Россия направила в Венесуэлу транспортные самолеты с российскими военными, Трамп призывал Москву «убраться из Венесуэлы». Российские власти в свою очередь заявляли, что прибывшие в Венесуэлу являются не военнослужащими, а российскими военными специалистами, которым предстоит заниматься обслуживанием поставленной в Венесуэлу военной техники.

Политика
Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе американской стороны. Звонок последовал после того, как на этой неделе в Венесуэле произошла новая попытка оппозиции сместить Мадуро с поста президента. Гуаидо призвал армию Венесуэлы поддержать его, Вашингтон обратился к приближенным Мадуро с призывом перейти на сторону оппозиции. Усилия не принесли результатов. Мадуро в обращении к нации объявил, что очередная попытка госпереворота в стране потерпела неудачу

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, Дональд Трамп, Владимир Путин
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