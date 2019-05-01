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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Истребитель модели F-35A впервые получил боевой опыт — ВВС США применили его для удара по позициям боевиков в Ираке
Фото: U.S. Air Force / Reuters

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.

Этот удар, подчеркнули в пресс-службе, ознаменовал первое боевое применение F-35A. Удар был нанесен 30 апреля. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.

F-35 — современный истребитель с технологией «стелс», снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем. Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии. Всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

Политика
Глава Пентагона нецензурно отозвался о программе истребителей F-35

В конце апреля стало извеснто, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн критически оценивает эффективность программы по строительству F-35. В беседе со следователями из Управления генерального инспектора Пентагона он охарактеризовал ее нецензурно («f****d up», «провалившаяся»). Боевые качества самой машины Шэнахэн оценил положительно, однако пояснил, что она была выпущена в количестве, значительно превышающем спрос. При этом машины после выпуска требуют доработки.

Авторы: Евгения Маляренко, Георгий Тадтаев
Теги: ВВС США, F-35A
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