Путин рассказал, сколько территорий ДНР и ЛНР контролирует Россия
Российские военные контролируют Луганскую Народную Республику (ЛНР) на 99%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, Донецкая Народная Республика (ДНР), Запорожская и Херсонская области находятся под контролем более чем на 70%. «Вооруженные силы России идут вперед, освобождают один населенный пункт за другим каждый день», — сказал глава государства, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».
По его словам, российские военные «добьют войска Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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