Вэнс рассказал о будущем Маска после ухода из Белого дома
Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира по версии Forbes, его состояние — $386,8 млрд) останется «другом и советником» администрации президента США Дональда Трампа даже после ухода из Департамента эффективности правительства (DOGE), который он курирует, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News, его слова приводит New York Post.
«Конечно, он продолжит быть советником», — сказал Вэнс. По словам вице-президента, бизнесмен «останется другом и советником» как для него, так и для Трампа.
«Маск пришел, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным, нам нужно, чтобы вы сократили эту невероятно раздутую бюрократию, которая препятствует воле американского народа и обходится слишком дорого», — отметил он.
Бизнесмену сказали, что это займет около шести месяцев, на что он и «подписался». «Работа DOGE даже близко не завершена. Работа Илона даже близко не завершена», — подчеркнул Вэнс.
Он отметил, что DOGE предстоит еще много работы и что она будет продолжена и после ухода Маска.
Маск сейчас имеет статус «особого государственного служащего» на 130 дней и по истечении этого срока в конце мая — начале июля, как писало Politico, вероятно, отойдет от обязанностей в Белом доме. Трамп говорил, что миллиардер вскоре уйдет с госслужбы и вернется к управлению своими компаниями. При этом президент заверил, что хотел бы работать с ним «столько, сколько возможно».
Маск описывал работу DOGE как «революцию». Без нее «корабль под названием «Америка» утонул бы, убежден бизнесмен. «В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — уверял он.
DOGE добился сокращения 75 тыс. госслужащих. Более всего пострадало Агентство США по международному развитию (USAID): власти приняли решение сократить 83% его программ и уволить всех сотрудников.
The New York Times также сообщала, что Маск поссорился с госсекретарем Марко Рубио, которому пришлось «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире» — в частности, о неспособности сократить штат Госдепартамента. Трамп после этого охарактеризовал отношения бизнесмена с госсекретарем как «прекрасные».
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