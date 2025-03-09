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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал «прекрасными» отношения Маска и Рубио после сведений о ссоре

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал «прекрасными» отношения миллиардера Илона Маска с госсекретарем Марко Рубио. Об этом он сообщил в Truth Social.

«У Илона и Марко прекрасные отношения. Любое заявление, кроме этого, является фейковой новостью!», — написал Трамп.

Ранее New York Times сообщила о ссоре Маска с Рубио на заседании кабинета министров, которое состоялось 6 марта 2025 года. Собеседники издания рассказали, что Рубио пришел в ярость из-за того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире».

Как сообщила NYT, Рубио назвал неправдой слова Маска о неспособности сократить штат Госдепартамента. По его словам, более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Госсекретарь с иронией предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем снова «устроить шоу с увольнением».

«Никакого столкновения, я там был. <...> Илон отлично ладит с Марко, и они оба отлично справляются. Никакого столкновения», — рассказал затем президент США журналистам (цитата по CNN).

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Марко Рубио фото

Марко Рубио

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Дональд Трамп

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
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