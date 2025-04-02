Politico узнала о скором изменении роли Маска в Белом доме

Илон Маск (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Президент США Дональд Трамп уведомил близкий круг лиц, что в ближайшие недели бизнесмен Илон Маск перестанет выполнять возложенные на него обязанности в Белом доме, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Маск курирует Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Трамп, как говорят собеседники газеты, доволен его деятельностью, но президент и предприниматель решили, что Маску пришло время вернуться в бизнес и взять на себя вспомогательную роль. Трамп сообщил об этом на заседании кабинета министров 24 марта.

Один из источников указал, что Маск, вероятно, сохранит роль неформального советника. Другой отметил, что не нужно «обманывать себя», полагая, что Трамп и Маск отдалятся.

Маск сейчас работает в статусе «особого государственного служащего» в течение 130 дней. Этот срок истечет в конце мая — начале июля, указывает Politico. К этому же времени бизнесмен, вероятно, отойдет от обязанностей, полагают источники газеты.

Маск в конце марта, отвечая на вопрос о готовности уйти из Белого дома после 130-дневного срока, сказал, что планирует за это время достичь цели по сокращению дефицита на $1 трлн.

Трамп 1 апреля упомянул, что Маск может вернуться к управлению своими компаниями, «он этого хочет», сказал президент. Он добавил, что хотел бы работать с Маском «столько, сколько возможно» и назвал его «очень талантливым парнем».

DOGE с момента прихода к власти добилась сокращения 75 тыс. госслужащих — они согласились на предложение уволиться и получать зарплату до сентября. Это около 4% от общего числа сотрудников органов власти. Как пишет The Washington Post, подобное предложение было направлено еще тысячам работников федеральных агентств.

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